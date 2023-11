Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale per una malattia rara. L'ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato direttamente ai suoi follower su Instagram di trovarsi in una fase delicata, sotto esame per una malattia di cui, al momento, non ha fornito dettagli specifici: «Sono qui da 7 giorni per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati a una conclusione».