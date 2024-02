Ilaria Salis, scontri tra manifestatnti e polizia al corteo per l'italiana detenuta in Ungheria

Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al corteo per Ilaria Salis a Roma. Un centinaio, tra studenti e anarchici, dopo aver tentato di raggiungere con un corteo spontaneo l'Ambasciata di Ungheria della Capitale, sono stati bloccati dalla polizia. Dopo momenti di tensione, fumogeni e cori contro le forze dell'ordine si sono verificati gli scontri.

Il corteo è uno dei tanti organizzati in Italia a partire da oggi e poi ancora per tutta la prossima settimana per tenere alta l'attenzione su questo caso. La data scelta coincide con il 'Giorno dell'onore', il corteo neonazista che va in scena ogni anno a Budapest e durante il quale, nel 2023, è stata arrestata Salis. La maestra italiana è da un anno in carcere con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni a militanti di estrema destra e di far parte di un'associazione terroristica nota come Hammerbande.

Salis resta in carcere in attesa della prossima udienza fissata il 24 maggio, mentre martedì prossimo a Milano verrà discussa l'estradizione di Gabriele Marchesi, l'altro militante anarchico accusato dall'Ungheria delle stesse aggressioni a cui avrebbe partecipato Salis. Per entrambi la difesa è affidata agli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, che valuteranno poi con i familiari di Ilaria il da farsi per tornare a chiedere i domiciliari per la 39enne.