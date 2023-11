Coppa Davis, Sinner e compagni snobbano Mattarella: salta l'incontro al Quirinale. «Ci dispiace, siamo in vacanza»

Il presidente Sergio Mattarella li avrebbe voluti in Quirinale il prossimo 21 dicembre, per celebrare il ritorno della Coppa Davis in Italia dopo 47 anni. Invece, Sinner e compagni non ci saranno, nonostante la notizia fosse stata annunciata ieri, anche dallo staff del presidente della Repubblica. Ad annunciarlo il forfait degli azzurri è il presidente della federtennis Angelo Binaghi.

Sinner super ospite a Sanremo 2024, Amadeus ci pensa (da tempo): Fiorello può aiutarlo