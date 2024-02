«Compleanno al ristorante carissimo, l'antipasto più economico a 41 euro: ho detto al mio amico che non sarei andato e lui si è arrabbiato»

Parte di un rapporto di amicizia consiste nell'accettare le preferenze altrui e cercare - nei limiti del possibile - di fare felici le persone a cui vogliamo bene, andando occasionalmente oltre quelli che sono i nostri limiti e ciò che personalmente sceglieremmo o meno di fare.

Quando però alla questione delle preferenze si aggiunge un fattore esterno e decisamente importante come quello dei soldi, allora al valore dell'amicizia si aggiunge - o almeno dovrebbe aggiungersi - la capacità di comprendere le problematiche di chi ci è vicino e decidere come gestirle.

Nel caso di Sean, per esempio, sembra proprio che l'amico si sia arrabbiato per la scelta di non partecipare alla cena di compleanno in un ristorante che avrebbe certamente servito in tavola un conto molto caro, ma lui sostiene di non aver fatto nulla di male.