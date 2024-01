​Commessa in diretta su TikTok mentre lavora, il capo di un altro punto vendita fa la spia: «Trovati un hobby»

Le opinioni su quanto sia lecito o meno "fare la spia" sono legate alla situazione specifica, sebbene sia considerato, in generale, un comportamento negativo. In effetti, riportare a qualcuno un'informazione che, chiaramente, si aveva intenzione di tenere nascosta è una rottura netta, un taglio pulito in un rapporto di fiducia. Il fatto che in molti casi si tratti di un legame di fiducia implicito e mai formalizzato - come quello, per esempio, tra colleghi - non lo rende meno importante, anche se solo agli occhi di colui o colei che subisce il "tradimento".

Eppure, tutti noi conosciamo alcune eccezioni, quel «sì, ho fatto la spia, però...» seguito da mille diverse possibilità che tuttavia si riassumono, nella maggior parte dei casi, in un "però" semplice e comprensibile: salvaguardare i propri interessi.

Hannah si è ritrovata ad affrontare una situazione simile durante il suo turno di lavoro come commessa al centro commerciale. Presa dalla sua diretta su TikTok, si è ritrovata a fare i conti con la chiamata del capo: il manager di un altro punto vendita aveva fatto la spia.