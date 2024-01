Cocktail contro l'insonnia, due gli ingredienti principali: «Fa meraviglie quando ho difficoltà ad addormentarmi»

Quanto il sonno sia importante per la salute è un fatto ben noto, eppure la consapevolezza non aiuta a dormire tranquilli... anzi. I ritmi odierni, le mille cose da fare durante il poco tempo libero e l'utilizzo sempre più diffuso di smartphone quando si è finalmente nel letto, tutti elementi che rendono difficile ai più potersi godere le ore di sonno necessarie (e consigliate).

Chi soffre di insonnia, però, oltre a mettere via il telefono per tempo, può provare il "mocktail (la versione analcolica dei cocktail) per le ragazze sonnolente" di Gracie Norton, una bevanda fresca, gustosa e perfetta prima di andare a dormire, se si vogliono fare sogni d'oro.