Quali sono le città più inquinate al mondo: la classifica di IQAir

Sos smog a Milano e nella Pianura Padana. Il tragico scenario che ha come protagonista l’inquinamento continua a destare forte preoccupazioni anche in 9 province della Lombardia, compresa Milano. I dati più recenti forniti da Arpa relativi a ieri indicano che il livello di PM10 rimane sopra i valori di riferimento e oltre la soglia critica di 50 microgrammi per metro cubo.



Le centraline di monitoraggio riportano valori che vanno da un minimo di 73 a un massimo di 122 a Milano e provincia, 111 a Monza e Brianza, 78 a Como, 100 a Lecco, e 94 a Varese. La domenica precedente, il capoluogo lombardo si è classificato al terzo posto tra i centri urbani più inquinati del mondo per la concentrazione di PM2.5, secondo i dati di IQAir.

Il quadro in Italia

La situazione non è rassicurante anche in altre regioni: in Emilia sono stati registrati livelli di particolato PM10, che comprendono anche le polveri PM2.5, oltre il doppio della soglia giornaliera legale di 50 microgrammi per metro cubo. Nel Piacentino, questo limite è stato superato per dieci giorni su 14, con un picco di 119 microgrammi (registrato ieri), mentre nel Modenese sono stati contati fino a 111 microgrammi (registrati sabato).