Chiara Lindl, turista di 20 anni dispersa nel lago Iseo durante la festa alcolica in barca: «Amici così ubriachi da non reggersi in piedi»

Continuano le ricerche di Chiara Lindl, 20 anni, turista tedesca in vacanza sul lago Iseo, caduta in acqua vittima di un incidente causato da un grave errore umano. E le speranze di ritrovarla in vita sono ormai praticamente svanite. Le ricerche, da parte di Vigili del fuoco e sommozzatori, sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, continuate pure nella notte. Sempre senza esito.

Cosa è successo

Con il passare delle ore si è chiarita la dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Pisogne, paese della provincia bresciana che si affaccia sul Sebino. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la giovane era con altri coetanei tedeschi - tra cui la sorella - sulla barca e tutti avevano bevuto, tranne il figlio del proprietario a cui il genitore aveva affidato il motoscafo.