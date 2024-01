Chiara Ferragni, «disegno criminoso»: la truffa aggravata nelle attività benefiche dell'influencer, cosa dice la Procura

Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata, non solo per il pandoro Balocco, ma anche per la vendita della bambola Trudi e per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi. Secondo la Procura di Milano, non si tratterebbe di episodi isolati, ma le operazioni sarebbero collegate dal «medesimo disegno criminoso», riporta il Corriere. Una sorta di "sistema Ferragni", nel proporre le operazioni benefiche per incentivare la vendita dei prodotti.