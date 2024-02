Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez: «Abbi fiducia. Starai bene». Le indagini vanno avanti e spunta un testimone chiave

La magia sembra essersi rotta. Alle spalle un Annus horribilis. Iniziato con il successo di Sanremo 2023, poi le crisi coniugali (sempre rientrate), la malattia di lui e, infine, un grosso scandalo che ha rotto il legame apparentemente indistruttibile con i follower. Le chiacchiere, così come i problemi, sono state tante (forse troppe). Ora lei è stanca. E dalle pagine del Corriere della Sera rompe il silenzio, o almeno è così che dice lei. «Sono stata zitta per troppo tempo. Ora penso sia importante parlare e spiegare». Chiara Ferragni annuncia su Instagram, postando la sua intervista al quotidiano milanese, che ora racconta la sua verità. Torna con la memoria al 15 dicembre scorso, quando l'Antitrust comunicò di aver sanzionato due società dell'influencer e la Balocco per «una pratica commerciale scorretta», ovvero per aver pubblicizzato il pandoro griffato Ferragni lasciando intendere erroneamente ai consumatori che, attraverso l'acquisto, avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, alla fine del racconto, rimane l'amaro. Perché le parole si sprecano, ma forse i dettagli attesi erano altri.

Cosa hanno deciso di fare e come si evolverà la loro relazione? Intanto su Instagram in una storia scrive un messaggio (forse) rivolto a Fedez, che pare abbia subito la scelta di rompere: «Abbi fiducia. Starai bene».