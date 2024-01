Aspiranti Miss Italia in canottiera e short sul calendario di Cerignola. L'organizzazione del concorso si dissocia: «Diffidiamo il comune»

Il 2024 inizia nella polemica per il comune di Cerignola. Un calendario con le aspiranti Miss Italia della Puglia ha acceso il dibattito: 12 scatti che fanno discutere sull'opportunità di utilizzare, ancora oggi, l'immagine belle ragazze in canottiera e short per pubblicizzare il territorio. Una polemica montata tanto da portare la Miren srl, organizzatrice "esclusiva" del concorso Miss Italia, a dissociarsi dall'iniziativa.

Le aspiranti Miss Italia Puglia sono state fotografate all'interno della Terra Vecchia nel reportage realizzato l'estate scorsa - quando una tappa del concorso di bellezza si è svolta proprio a Cerignola - dalla "Belviso Fotografi dal 1924" in occasione dei 100 anni di attività. Nasce così "Miss in Terra Vecchia 2024".