C'è posta per te, il papà non parla più con la figlia perché la nuova moglie non vuole. Maria De Filippi: «Hai paura di lei?»

La seconda storia di C'è posta per te è quella di un amaro litigio tra papà e figlia che dal 2020 non si parlano. Martina ha chiesto di rivedere suo papà Domenico e la sua nuova compagna Deborah con i quali non ha più rapporti perché «siccome Deborah non ti perdona, neanche io posso farlo». I genitori di Martina hanno divorziato quando lei aveva solo tre anni e lui è andato a vivere in Germania dove, grazie allo zampino della figlia, ha conosciuto Deborah che poi è diventata sua moglie, all'insaputa di Martina e della sua famiglia.

Nonostante il papà abbia cercato di mantenere i rapporti, tutto è degenerato quando Martina ha conosciuto la figlia appena nata del papà e Deborah e, dopo alcune battute che non sono piaciute alla matrigna, Domenico ha deciso di non perdonare più la figlia e non rivolgerle la parola.