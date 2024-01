C'è posta per te, la mamma abbandona il figlio a 11 anni. Francesco non vuole aprire la busta: «Ho già visto abbastanza»

La storia della signora è una di quelle che si vedono nei film più drammatici. La mamma chiede a C'è posta per te di incontrare suo figlio Francesco che ha abbandonato a 11 anni. «Con mio figlio Francesco ho sbagliato tutto, voglio chiedergli perdono - ha detto la donna -. Ho avuto una vita non facile, ho tante ferite e tanti lividi. Avevo 11 anni quando gli assistenti sociali mi hanno trovato in mezzo alla strada perché mio padre mi dava le botte, poi l'arrivo nella casa di famiglia, anche lì sono stata picchiata e molto altro».