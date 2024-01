«I miei figli mangiano solo caviale e formaggio, ma costano troppo. Devo cercarmi un secondo lavoro?»

Viziare i figli, coccolarli e accontentarli di tanto in tanto non è mica un reato. Ogni genitore decide quale tipo di eucazione dare ai bambini e in che modo trasmettere valori come il sacrificio, l'impegno e il rispetto. Ma abituare i figli a mangiare ogni giorno pane, caviale e formaggio non sarà forse troppo? Una giovane mamma, che di professione fa la pediatra, ha pubblicato sui social un video in cui si lamenta di aver creato una sorta di «dipendenza da caviale» nei figli piccoli. Adesso i due bambini non mangiano altro e forse lei sarà costretta a cercarsi un secondo lavoro.