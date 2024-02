Castello delle Cerimonie, i dipendenti su TikTok: «Abbiamo bisogno di voi, sappiamo che ci amate». La protesta al Comune, ecco quando

Non sono giorni facili per i dipendenti del Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto dal grande pubblico televisivo come "Il Castello delle Cerimonie" per la trasmissione cult su Real Time, confiscato e affidato al Comune di Sant'Antonio Abate (Napoli). La struttura per ora resta aperta, ma con il futuro che resta un'incognita la location sta subendo una pioggia di disdette. E i dipendenti, circa 150, scendono in campo anche sui social, in particolare con un video su TikTok.