Capodanno dei politici, dove trascorrono le vacanze: da Bologna a Montecampione fino al Portogallo

C'è chi tra gli italiani passa le vacanze in montagna, chi nelle città d'arte e chi come i politici a Roma a votare la Manovra di Bilancio del 2024 nella giornata di venerdì 29 dicembre. Quest'anno le festività tra Natale e Capodanno per la classe politica italiana si possono definire un po' turbolente, o semplicemente più corte. Mete non troppo lontane, un calendario particolarmente fitto ha portato la maggior parte dei politici a scegliere di rimanere in Italia. Una fine di 2023 che si è trasformata in una corsa ad ostacoli tra lavori parlamentari ancora da concludere, conferenze stampa e anche un leggero ritorno di Covid. Nonostante gli impegni in primis assembleari in aula, però, il Natale non si è negato a nessuno e il tempo per tornare a casa a festeggiare ci sarà anche per Capodanno.