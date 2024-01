«Il capo ha fatto pipì nel distributore dell'acqua», «un dipendente ha imbrattato il bagno con i suoi bisogni»: le storie al lavoro che indignano

Dopo anni di lavoro tutti hanno qualche storia paradossale da raccontare agli amici. Tradimenti, triangoli amorosi, capi cattivi, esaurimenti nervosi, figuracce e conseguenti imbarazzi. In questa lista, però, ce ne sono alcune che rasentano il limite dell'assurdo, e viaggiano tra il divertente e l'inquietante. Sicuramente lasciando impressionati. I racconti sono stati raccolti da BuzzFeed, ecco quelli più spassosi.

Il distributore

«Il mio capo ha fatto la pipì nel distributore d'acqua - ha raccontato un utente anonimo -, da cui poi hanno bevuto molti dipendenti dell'ufficio. È stato veramente scioccante».

Il sindacato impossibile

Il racconto viene da un'altra epoca. «Negli anni '90, prima che internet arrivasse a distruggere tutto, lavoravo per una rivista molto redditizia. Avevamo un nutrito gruppo di redattori e un gruppo ancora più ampio di collaboratori. Uno di questi freelance chiese un aumento di stipendio e gli fu negato, così decise di provare a formare un sindacato», si legge. E qui si fa interessante.

«Poiché non conosceva la maggior parte del personale della rivista, ha cercato i loro nomi sull'elenco telefonico e ha iniziato a chiamare». Dopo una serie di chiamate arriva al numero di una donna, senza evidentemente sapere che ruolo avesse all'interno della rivista: «Lui cominciò la sua crociata su come il proprietario fosse un omuncolo da quattro soldi, che era ora di vendicarsi, che doveva imparare a conoscere il potere della classe operaia» e così via.

«Dopo un silenzio imbarazzante, la donna gli disse: "Non sai che sono sua moglie, vero?". Questa fu la fine della sua campagna sindacale»