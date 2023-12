Il cane è il miglior amico del tuo cervello: i padroni hanno il 40% in meno di probabilità di sviluppare la demenza, ecco perché

Una ricerca condotta in Giappone suggerisce che il legame tra gli esseri umani e i cani potrebbe beneficiare il nostro cervello. Uno studio del Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology ha rivelato che possedere un cane, di qualsiasi razza, riduce il rischio di demenza negli anziani del 40%, rispetto a coloro che non ne hanno uno. Gli scienziati suggeriscono che la presenza di un cane aumenta la probabilità di uscire di casa, favorendo così interazioni umane e stimolando il cervello.