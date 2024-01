C'è posta per te, Valerio lascia 11 lavori e si trasferisce con la famiglia 5 volte. «Mia moglie mi ha detto addio perché non riuscivo a trovare un impiego»

L'ultima storia di C'è posta per te della puntata di ieri sera, 27 gennaio, racconta di un amore interrotto e la speranza del marito di riconquistare sua moglie e la sua famiglia. Valerio e Consuelo si sono conosciuti e innamorati quando erano giovani e si sono sposati poco dopo. Con l'arrivo dei figli, la loro vita si è arricchita di impegni e di responsabilità. Il marito, purtroppo, ha confessato di aver lasciato 11 lavori negli ultimi 11 anni e di aver costretto tutta la sua famiglia al trasferimento per ben 5 volte perché spesso non riuscivano ad andare avanti e pagare l'affitto.

Valerio si assume le sue colpe: ha sbagliato a lasciare tutti questi lavori. Spesso cacciato per via di discussioni con i proprietari, altre volte perché l'impiego era troppo pesante, dopo l'ennesimo licenziamento a causa dei suoi continui ritardi, il marito ha visto Consuelo portare via i figli e tornare a vivere da sua mamma perché troppo delusa dal suo comportamento.

Ed è qui che interviene Maria De Filippi che ha cercato di aiutarlo in tutti i modi possibili, ammettendo al pubblico e alla moglie stessa che «più Valerio andava avanti con il racconto più io mi chiedevo come ne sarei uscita e come avrei fatto a far aprire la busta».