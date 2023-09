Il padre biologico è gravemente malato, l'altro papà adotta il figlio di 4 anni: l'ok del Tribunale in tempi record

Il Tribunale per i minorenni di Trento ha riconosciuto l'adozione di un bambino di poco meno di quattro anni da parte di un genitore non biologico di una coppia omogenitoriale riconosciuta in Canada ma non in Italia. L'istanza è stata avanzata lo scorso marzo a causa di gravi problemi di salute del padre biologico del bambino, nato mediante gestazioni per altri. Nell'arco di quattro mesi, il collegio presieduto dal presidente del Tribunale, Giuseppe Sapadaro, si è espresso favorevolmente all'adozione da parte del genitore sociale.

Tabaccaia uccisa, bimbo di sette anni telefona ai carabinieri dopo l'arresto dell'omicida: «Grazie per averlo preso»