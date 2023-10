Barbara Palombelli compie 70 anni: «Rutelli l'ho conosciuto per caso, dopo una settimana vivevamo insieme»

Niente torta, niente candeline per il compleanno, 70 anni, di Barbara Palombelli. «Mai festeggiato, mai spento le candele, neppure a 18 anni e neppure questa volta, mai fatto per me». Al Corriere della Sera la giornalista guarda avanti. Come ha sempre fatto. «La festa obbligata mi mette malinconia. Anche quando ci siamo sposati con Rutelli eravamo in 4».

In una lunga intervista, Barbara ha parlato degli esordi della sua carriera, del primo contratto in Rai e dell'amore con Francesco Rutelli.

