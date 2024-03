Barbara D'Urso, chi sono (e cosa fanno) i figli Giamarco ed Emanuele Berardi: «Li ho cresciuti da sola»

Il suo cuore è del pubblico, ma soprattutto dei suoi due figli che Barbara D’Urso, 66 anni, cita spesso ma di cui si sa pochissimo. I due figli avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi - Giammauro, 37 anni, e Emanuele, 35 - «sono molto riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica», disse la conduttrice qualche anno fa in un'intervista a Panorama. Nel salotto di Domenica In, la conduttrice però si è lasciata andare a rare dichiarazioni sui suoi ragazzi.