Bambino di 10 anni ruba l'auto alla mamma e guida (per 300 chilometri) con la sorellina a bordo: la sorpresa degli agenti che li hanno fermati

Due bambini di appena 10 e 11 anni hanno pensato bene di rubare l'auto della mamma e fuggire verso la California dopo che erano stati loro requisiti i dispositivi elettronici. Sono riusciti a guidare per oltre 300 chilometri prima che la polizia li fermasse in autostrada. La mamma aveva denunciato la loro scomparsa, preoccupata, pensando al peggio.

La bambina era stata punita con la confisca di alcuni dispositivi elettronici, tra cui naturalmente il cellulare, per essersi comportata male. Per quanto al giorno d'oggi si possa essere legati a questi strumenti, la mamma non immaginava di certo questo tipo di epilogo per una "semplice" punizione.