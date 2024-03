Baita devastata a Canazei per 130 mila euro di danni: 10 ragazzi dovranno pulire le strade, tagliare l'erba e aiutare gli anziani

Per sei mesi devono tagliare l'erba, pulire strade e muri imbrattati deivloro Comuni di residenza, ma anche ad aiutare gli anziani i diversamente abili. Durante questo periodo, saranno inoltre tenuti a frequentare corsi educativi e a non trascurare i loro impegni lavorativi o di studio. Lo ha deciso il Tribunale dei minori di Trento per dieci dei dodici ragazzi di Canazei responsabili degli oltre 130mila euro di danni alla baita della famiglia bolognese Roncari-Tamburini. Mercoledì i giovani sono comparsi in aula i giovani per rispondere, a vario titolo, dei reati di danneggiamento e di invasione di terreni o edifici in concorso. Lo riferisce il Corriere della Sera.