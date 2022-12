Michelle Hunziker 'devastata' dalle feste: «Siete messi anche voi come me?»

di Redazione web

Le feste natalizie sono ormai passate e anche i vip che le hanno trascorse con i propri cari, stanno soffrendo dei "postumi" delle abbuffate. Così anche Michelle Hunziker che nel suo profilo Instagram ha postato una storia dicendo di essere "devastata".

La storia Instagram

Michelle Hunziker è solita tenere aggiornata i propri follower su Instagram, su quello che fa e su come trascorre le sue giornate. Così ha fatto anche per i giorni di Natale e Santo Stefano. La conduttrice svizzera ha postato una storia in cui la si vede sdraiata con in braccio uno dei suoi cagnolini che dorme. Michelle dice: «Questo è il massimo dell'energia dopo le feste, sono devastata. Voi state come me?».

Natale in famiglia

Michelle Hunziker ha trascorso il Natale con la propria famiglia. Aurora Ramazzotti, dopo il cenone della Vigilia passato a Roma con la famiglia di Goffredo Cerza, si è diretta a Milano da mamma Michelle.

