Festa clandestina sul treno Milano-Como: devastano una carrozza. Gang di giovani denunciata

Hanno dato vita, sabato sera, 21 maggio a party clandestino sul treno Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso, devastando un’intera carrozza del Trenord n. 25076. Un gruppo di ragazzi e ragazze hanno deciso di cominciare la festa svagone del treno che li stava portando a destinazione per festeggiare il compleanno di un amico. Scritte a spray rosa sui vetri, sporcizia, nebbia di sigaretta.

QUATTORDICI DENUNCE

La capotreno non credeva a ciò che stava vedendo. Una devastazione che ha costretto alla soppressione della corsa e a chiamare, poco dpo le 22, le forze dell’ordine. Quattordici giovani, tra i 15 e i 21 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Seregno. Molti di loro già denunciati per invasione di terreni in occasione di rave party in giro per l’Italia.

IL COMPLEANNO Erano partiti da Milano per raggiungere Seveso, in provincia di Monza, dove avrebbero festeggiato il compleanno di un 39enne con vari precedenti, tra cui anche un’accusa di violenza sessuale.

