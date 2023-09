Assistente materna, la nuova figura professionale che aiuta le donne in gravidanza e le neomamme.Di cosa si occupa e che titoli bisogna possedere

Una novità assoluta in Italia. Dal 2024 arriva l'assistente materna, figura già attiva in Francia e in alcuni Paesi del Nord Europa. Almeno queste sono le intenzioni del governo, che vorrebbe destinare a questa nuova figura una somma tra i 100 e 150 milioni nella prossima Manovra di bilancio. La misura non è stata discussa nel Consiglio dei ministri di ieri, ma è molto voluta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni per contrastare la denatalità.

