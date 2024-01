Arbitri e Var, l'Aia risponde a Le Iene: «Accuse inaccettabili in forma anonima. Confermiamo fiducia a Rocchi»

Come previsto e prevedibile, il servizio della trasmissione di Italia 1 Le Iene di ieri sera su arbitri e Var ha scatenato furiose polemiche. Un testimone definito «un arbitro di Serie A attualmente in attività», in un servizio dell'inviato Filippo Roma, lanciava accuse choc contro il sistema arbitrale italiano, e anche contro il Var. E questa mattina non si è fatta attendere la risposta al veleno da parte dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, che ha ribattuto alle accuse con un lungo comunicato sul sito ufficiale.