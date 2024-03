Antonio Afendi, ucciso il compagno della vedova del boss Potenza: tre colpi di pistola in pieno giorno nel parco dove giocano i bambini

Un omicidio in pieno giorno a Casarano. Verso le 11,15 alcuni sconosciuti hanno sparato e ammazzato Antonio Afendi, 32 anni, pregiudicato. L'omicidio è avvenuto in piazza Petracca, in un parchetto dove solitamente giocano i bimbi, zona nota come "i portici", in pieno giorno con i negozi e i bar aperti. Afendi, il 25 ottobre 2019, era già scampato a un tentativo di omicidio.

Cosa è successo

Colpito mortalmente da 3 colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata in pieno centro a Casarano. La vittima è Antonio Afendi, 32enne del posto. L'uomo, che era già scampato ad un altro agguato nell'ottobre 2019, è stato freddato nei pressi di un bar tra via Lupo e pizza Petracca.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervuti sul posto, i sicari avrebbero raggiunto Afendi a bordo di un'auto. Poi l'esecuzione, in pieno giorno, incuranti dei tanti presenti tra piazza e attività commerciali della zona. Tre colpi quelli esplosi che non hanno lasciato scampo all'uomo. Vani i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Indagini affidate ai carabinieri. Sul posto anche il magistrato di turno Giovanna Cannarile e il procuratore facente funzioni Guglielmo Cataldi della Dda