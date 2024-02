Antonino Spinalbese, lo (strano) messaggio social: «Da due anni non ho una meta». Colpa di Belen?

Mentre sull'amore tra Belen e Elio Lorenzoni sembra essere calato il sipario, Antonino Spinalbese, ex fidanzato della showgirl, nonché papà della piccola Luna Marì, ha un unico e solo amore: sua figlia. Sia Antonino che Belen hanno così stabilito una tregua, dopo la lite avvenuta nei giorni di natale, per il bene della figlia. Una tregua arrivata dopo pesanti accuse che i due ex si sono lanciati a vicenda attraverso i social. Oggi nonostante la situazione tra Belen e Antonino sia migliorata continua ad esserci tanto gossip sulla loro (ormai ex) relazione. L'ex gieffino nelle ultime ore ha pubblicato un post Instagram con alcune foto stile Aesthetic e una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai suoi follower.