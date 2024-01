Andreea Rabciuc, il mistero del corpo della ragazza ritrovato dopo due anni. La mamma colta da malore: «Ditemi se l'hanno ammazzata»

Andreea era stata cercata a lungo e ovunque, anche con il supporto di droni e cani molecolari, dal letto del Po in secca vicino Rovigo alla periferia romana del Pigneto. Eppure il corpo senza vita di Andreea Rabciuc, 27enne romena, campionessa di tirassegno cresciuta in Vallesina, vicino ad Ancona, sembra che fosse nascosto a meno di un chilometro dalla roulotte dove la ragazza aveva partecipato a una festa con il fidanzato, adesso indagato, e una coppia di amici, la notte del 12 marzo del 2022. Lo scrive il Corriere Adriatico. Le ossa sono state trovate ieri in uno stabile abbandonato a Castelplanio, sempre in provincia di Ancona. L'allarme è stato lanciato dai proprietari che hanno trovato quelli che dovrebbero essere i poveri resti della ragazza su una scala: accanto c'erano ancora il giubbotto e un paio di scarpe da ginnastica appartenuti a Andreea.