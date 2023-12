Alex Britti: «Sono stato fermo 6 anni per mio figlio, ma non chiamatemi campione, sono un papà di nuova generazione»

Alex Britti (55 anni) è diventato papà per la prima volta 6 anni fa, con la nascita di Edoardo e da allora non si è (quasi) più staccato da lui. Il cantautore ha deciso, infatti, di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi completamente al figlio arrivato nell'estate del 2017, quando lui era in tour e ha dovuto destreggiarsi al meglio per poter essere presente sia sul palco che a casa, accanto alla mamma di Edoardo (Alex e la compagna si sono lasciati), per aiutarla.

Andiamo a leggere insieme che cosa ha detto di questa nuova vita, ma attenti a non chiamarlo "campione" solo perché cambia il pannolino al figlio e si sveglia nella notte per controllare che il piccolo stia bene.