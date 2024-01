Alessia Pifferi, la psicologa intercettata: «A pranzo con lei, ma non l'ho scritto». «L'avvocata era contenta?»

Emergono nuovi dettagli dalla vicenda delle due psicologhe in servizio nel carcere di San Vittore che risultano indagate per falso e favoreggiamento perché avrebbero aiutato Alessia Pifferi ad ottenere una perizia psichiatrica. Le due donne, secondo le accuse del pm di Milano Francesco De Tommasi, avrebbero falsificato un test psicogiagnostico che non potevano usare. Le due professioniste saranno interrogate il 31 gennaio dal pm. Pifferi è la donna attualmente in carcere perché accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana.