Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere quando, nell'estate del 2022, ha lasciato morire di stenti la figlia Diana, 18 mesi, abbandonata da sola in casa mentre la mamma era insieme al compagno. A stabilirlo è stata la perizia firmata dallo psichiatra forense Elvezio Pirfo, che oggi torna in aula per discutere le sue conclusioni. Presente anche l'imputata, accusata di omicidio aggravato.