Domenica In, Alessandro Cattelan: «Sanremo 2025? Lo farei per mia nonna»

C'è sempre grande attesa per gli ospiti di Domenica In. La padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato durante la puntata di domenica 3 marzo Alessandro Cattelan che ha ripercorso i momenti migliori della sua carriera e ha presentato le prossime puntate del programma Stasera c'è Cattelan, in onda il martedì e il mercoledì in seconda serata. «Naturalmente è bello perché fai qualcosa che ti piace ma è tosta», ha sottolineato Cattelan in ballo anche per la conduzione di Sanremo per il post Amadeus.