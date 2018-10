Ha il vizio di mangiarsi le unghie, 57enne sviluppa una grave malattia e rischia la vita

Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Contrae unaa causa di un vizio molto comune. Un uomo ha quasi rischiato la vita per essersi, dopo aver contratto una graveche lo ha portato a un lungo ricovero in ospedale. Ricky Kennedy, 57enne scozzese, ha raccontato il suo calvario spiegando come la malattia lo abbia paralizzato.L'uomo aveva l'abitudine di mordicchiare il pollice, un vizio per altro molto comune, ma dopo averlo fatto "troppo a fondo" si è causato una ferita che ha scatenato una vescica che in qualche giorno è diventata contagiosa e ha preso altre parti del corpo. Ricky è arrivato a non potersi muovere ed è stato portato in ospedale dove i medici gli hanno detto che le possibilità di sopravvivenza erano inferiori al 500% e che avrebbe potuto anche morire a causa della setticemia.Come ripota il Mirror , il 57enne alla fine è riuscito a guarire ma dovrà convivere con delle patologie che in parte hanno già cambiato la sua vita, tra cui una clavicola erosa, l'artrite settica e l'asma. L'uomo è rimasto ricoverato per mesi e quando gli è stato detto che tutto era partito dalla ferita nel dito è rimasto senza parole: «Mi ero morsicato le unghie centinaia di volte prima, quindi pensare che mi ha quasi ucciso è stato terrificante. Avevo così tanto dolore, non potevo muovermi».