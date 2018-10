Terribile schianto frontale sulla Salaria: 4 morti tra le lamiere delle auto coinvolte, un ferito grave

È di quattro morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi in località Ponte Buita (Rieti), sulla Salaria per Roma. Sulla consolare al momento si registrano pesanti rallentamenti con il traffico deviato, sia verso Rieti sia verso Roma, all'altezza del bivio di Poggio Moiano. Sul luogo dell'incidente stanno operando i Vigili del fuoco di Rieti e diversi equipaggi della Polstrada.



Secondo una prima ricostruzione della dinamica, si tratta di uno scontro frontale. Una delle due auto coinvolte avrebbe invaso la corsia opposta, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalle precipitazioni delle ultime ore. L'incidente è avvenuto in uno dei tratti più pericolosi della Salaria per Roma, al chilometro 60 tra Poggio San Lorenzo e Ponte Buita, dove già in passato si erano verificati incidenti gravi. Oltre le 4 vittime finora accertate ci sarebbe anche un ferito grave

Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:41