Narice sempre otturata, poi la scoperta choc: «È un cancro aggressivo». Asportato il naso

Le tolgono il naso. Julia, 40enne mamma di tre figli, sta affrontando con coraggio un vero e proprio calvario. La donna, dopo una visita, ha scoperto di avere una forma molto aggressiva di cancro della pelle chiamato carcinoma a cellule squamose.La vicenda si svolge a Weymouth, nel Dorset, in Inghilterra. Come riporta, Julia Davey ha due figli Tom (16) e Joel (12) avuti da una precedente relazione e la piccola Eleanor (5), nata dall'amore con il compagno Nick Stoodley. I medici hanno cercato di salvarle il naso con la chemioterapia, ma non c'è stato nulla da fare. È stato rimosso con un'operazione. «- spiega Julia -.Non voglio che abbiano degli incubi. Ho detto loro che la mamma aveva il naso rimosso per renderla migliore e questo è abbastanza per loro.».Julia si è poi sottoposta a trenta sedute di radioterapia, ma non è bastato. Il cancro è tornato. Una risonanza magnetica alla fine di aprile per monitorare come aveva risposto alla cura ha rivelato che un altro tumore era cresciuto nella mascella sinistra. Il mese scorso è stata operata di nuovo. «». Ora Julia dovrà attendere la risposta dell'immunoterapia, nel frattempo con coraggio vuole realizzare il suo sogno e sposare il suo compagno. «».