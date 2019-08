Menopausa ritardata di venti anni: la svolta medica che può cambiare la vita delle donne

menopausa

. La procedura rivoluzionaria, che dura trenta minuti, è progettata per. Lo ha riferito il Sunday Times che ha citato una ricerca unica nel suo genere. L'intervento prevede la rimozione di un pezzo da un'ovaia e il congelamento del tessuto a meno 150 gradi. Il tessuto ovarico viene quindi trattenuto in una banca di ghiaccio fino a quando le donne non raggiungono la menopausa, prima di essere scongelate e trapiantate nuovamente al loro interno, dove «rilasceranno i loro ormoni naturali, ritardando la menopausa». Per tutte le donne la cui menopausa porta a gravi problemi di salute, come osteoporosi e problemi cardiaci, un ritardo potrebbe rappresentare una splendida notizia.Ritardare la menopausa piacerà anche a tantissime donne che sperano dicome vampate di calore, sudorazione notturna, problemi di memoria, sbalzi d'umore e ansia. Nove donne britanniche di età compresa tra 22 e 36 anni hanno già subito l'intervento chirurgico. Uno dei pazienti, una madre sposata di 34 anni, ha dichiarato di non avere considera la procedura. Un'altra donna, anch'essa sottoposta alla procedura, ha subito il trapianto di tessuto ovarico al suo interno per prevenire la menopausa prematura: «Essere in grado di ritardare la menopausa mi ha cambiato la vita», ha detto.L'intervento chirurgico viene svolto presso una società con sede a Birmingham chiamata ProFaM ed è cofinanziato da quattro esperti di medicina riproduttiva di fama mondiale. Il professor Simon Fishel, amministratore delegato e co-fondatore dell'azienda, è anche il pioniere della fecondazione in vitro il cui lavoro pionieristico ha portato alla nascita di Natalie Brown, sorella del primo bambino in provetta, Louise Brown. «Le donne vivono più a lungo che in qualsiasi momento della storia umana - ha dichiarato - è abbastanza probabile che molte donne rimarranno in menopausa più a lungo del loro periodo fertile. Stiamo dando loro il potere di assumere il controllo della propria salute ritardando naturalmente la loro menopausa».. Il professor Fishel ha aggiunto: «Siamo ad un punto affascinante nell'evoluzione della nostra specie, ma in particolare in relazione alle cure mediche dove stanno accadendo cose straordinarie. Ora possiamo iniziare a offrire qualcosa a una generazione più giovane di donne che non è mai stata disponibile prima»