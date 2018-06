Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva iniziato ad avere una serie di, così ha deciso di rivolgersi a un, ma la diagnosi è stata semplicemente quella della. Karen Yardley, 61enne di, aveva da tempoe altri malesseri, ma per il suo medico erano problemi ormonali, tanto che le aveva somministrato anche una cura adeguata.Purtroppo però il malore di Karen celava ben altro e quando ormai in preda a dolori fortissimi il medico le ha prescritto una tac, ha scoperto di avere un cancro grande come una pallina da tennis nel cervello. «All'inizio mi è stato prescritto un massaggio, poi uno spay nasale, poi mi hanno detto che era la menopausa, poi che soffrivo di problemi alla vista, nessuno sapeva trovare il reale problema ma io sentivo che qualcosa in me non andava», ha raccontato la donna al Sun Solo quando ha supplicato i medici di fare esami approfonditi, piegata in due dal dolore, ha ottenuto la risonanza che ha mostrato il tumore. Oggi Karen sta meglio, ma ha voluto raccontare la sua storia per spingere le persone a non arrendersi a diagnosi che non ritengono corrette.