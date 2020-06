Le mascherine servono davvero? Il premio Nobel: «In Italia hanno evitato 78mila contagi in un mese»

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Giugno 2020, 13:11

L'uso delleavrebbe: è quanto emerge da unocoordinato dalper la chimica Mario J. Molina dell'Università della California a San Diego.La ricerca, pubblicata sulla rivista dell'accademia americana delle scienze (Pnas), mette a confronto le strategie di contenimento del nuovoattuate nel nostro Paese con quelle di New York e Wuhan, dimostrando che"La trasmissione aerea del virus è molto aggressiva e rappresenta la via principale di diffusione della malattia", scrivono gli autori dello studio. "La nostra analisi rivela che l'obbligo di schermare la faccia è determinante nel modellare la curva della pandemia nei tre epicentri". Il solo utilizzo delle mascherine "ha ridotto in maniera significativa il numero di infezioni di oltre 78.000 unità in Italia tra il 6 aprile e il 9 maggio, e di oltre 66.000 nella città di New York tra il 17 aprile e il 9 maggio. L".Gli esperti raccomandando quindi l'utilizzo di una strategia combinata che preveda non solo l'indosso delle mascherine ma anche il distanziamento sociale, la quarantena e il tracciamento dei contatti.