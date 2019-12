Il dramma di Stefano: in carrozzina da quando aveva 14 anni. «Voglio l'eutanasia, che vita è questa?»

, di Cassola (Vicenza) ha 46 anni ed è affetto da una grave forma di, che lo costringeda quando era appena un 14enne: ora dalle pagine del Giornale di Vicenza Stefano ha annunciato la sua volontà di ricorrere ad una clinica svizzera per l'eutanasia, lasciandosi andare al dolore per una situazione insopportabile.«Non mi hanno mai permesso di sopravvivere con dignità, almeno», scrive Stefano. «Che vita è questa?- racconta - non ho i soldi per pagarmi una maglietta nuova o una pizza, devo chiedere aiuto per tutto, spesso affidandomi ad amici caritatevoli, perchè con la pensione che mi passanoe una badante che stia con me la mattina e la notte».Gheller descrive una situazione drammatica. «Nel frattempo muoio - dice - sento il mio corpo, o quello che ne rimane, abbandonarmi giorno dopo giorno». Un disagio quotidiano che lo ha portato a pensare all'eutanasia: «Non ho mai potuto decidere nulla nella mia vita, ma come morire posso. Ho preso contatti con una clinica in Svizzera, là per morire ci vogliono 10 mila euro, quelli che mi mancano li chiederò agli amici oppure attiverò una raccolta fondi - conclude -. Ho già avviato le prime pratiche».