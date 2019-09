Diana non ce l'ha fatta: morta la bimba di 6 anni che aspettava un trapianto da luglio

Appello per trovare donatori di midollo osseo

Riposa in pace dolce angelo e veglia sul mondo che ha bisogno del tuo amore speciale

Lunedì 9 Settembre 2019, 11:54

Non ce l’ha fatta la piccola, la bambina di 6 anni napoletana che aveva bisogno di un trapianto di midollo osseo per salvarsi, per via di una aplasia midollare, una grave malattia ematologica. Per lei lo scorso 6 luglio in tanti si erano mobilitati, dopo gli appelli e il passaparola sui social network.La notizia della morte della bambina è arrivata su Facebook da un amico di famiglia, Gaspare D’Esposito, mentre il papà Michele ha voluto ricordare la piccola con una foto sul suo profilo social: in tanti hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia per questa piccola guerriera che non è riuscita a vincere la sua battaglia.«Diana è una bambina speciale, con una famiglia speciale e con una forza speciale, che in questa sua vita speciale ha dovuto combattere contro una malattia anch’essa speciale», ha scritto Gaspare. «».