Diabete di tipo 1, in Inghilterra arriva il sensore cutaneo per monitorare la glicemia

In Inghilterra per le persone affette da diabete di tipo 1 arriva un sensore cutaneo per monitorare hi-tech per monitorare i livelli di zucchero nel sangue in pochi secondi. Il dispositivo, delle dimensione di una monete, si applica sul braccio del paziente e controlla costantemente i livelli di glucosio, trasmettendo poi i dati a un’apposita app.

Diabete di tipo 1, arriva il sensore cutaneo per monitorare la glicemia

Il diabete di tipo 1 è una condizione autoimmune che non può essere prevenuta e rappresenta circa l'8% dei casi totali. Il lancio del sensore in Inghilterra, spiega il “The Guardian”, viene dopo l'approvazione del National Institute for Health and Care Excellence (Nice), che ha sottolineato come questa tecnologia riduca quasi del 50% la necessità di ricorrere ai test con la puntura sul dito. Il beneficio riguarderà circa 250mila pazienti: «Molte persone trovano il metodo della puntura sul dito doloroso e dispendioso in termini di tempo – ha spiegato il dottor Paul Chrisp, direttore del centro per le linee guida - l'introduzione del sensore ridurrà notevolmente questo aspetto. Alcuni pazienti inoltre, mentre dormono, vivono con la preoccupazione costante di soffrire di un attacco causato da livelli di zucchero nel sangue pericolosamente bassi e avere una sveglia che li avvisa se si verifica questa condizione da loro una maggiore serenità».

Il professor Partha Kar, consulente nazionale specializzato in questa malattia del metabolismo per il servizio sanitario in Inghilterra, ha descritto il sensore come «il più grande passo avanti per la cura del diabete di tipo 1 da anni».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 17:36

