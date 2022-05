Bollettino Covid di mercoledì 18 maggio: 30.408 casi e 136 morti. Continua il calo di positivi e ricoveri

Covid in Italia, il bollettino di mercoledì 18 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 30.408 su 264.273 tamponi (ieri erano stati 44.489 su 335.217 tamponi), per un tasso di positività dell'11,5%. I morti di oggi sono 136 (ieri erano stati 148). Gli attualmente positivi calano di quasi 15mila unità grazie agli oltre 45mila guariti in un giorno. Calano nettamente anche i ricoveri e le terapie intensive.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 17.147.477 (+30.408) di cui 165.630 morti (+136) e 16.029.269 dimessi e guariti (+45.614). Gli attualmente positivi scendono a 952.578 (-14.823) di cui 944.984 in isolamento domiciliare (-14.615 rispetto a ieri), 7.276 ricoverati con sintomi (-189) e 318 malati in terapia intensiva (-19). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 25 (ieri erano stati 39).

Oggi nel Lazio «su 7.149 tamponi molecolari e 18.195 tamponi antigenici per un totale di 25.344 tamponi, si registrano 2.883 nuovi casi positivi (-1.228), sono 16 i decessi (+8) il dato comprende alcuni recuperi di notifiche, 774 i ricoverati (-26), 49 le terapie intensive (-4) e +5.053 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.484». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 523 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 464 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 212 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 211 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 211 i nuovi casi e 11 i decessi. Nelle province si registrano 765 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 365 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 93 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi.

