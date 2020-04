Covid-19, l'Oms avverte: «Nessuna prova che chi guarisce non possa avere una ricaduta del virus»

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 10:32

A spiegarlo è l'che sottolinea come non ci siano prove scientifiche sul fatto che persone che hanno contratto l'infezione una volta non possano contrarla una seconda, dato avvalorato dal fatto che alcuni pazienti in vari paesi del mondo hanno avuto delle ricadute.«A questo punto della pandemia», spiega l'Oms, «non ci sono abbastanza evidenze sull’efficacia dell’ immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un ‘passaporto di immunità’ o un ‘certificato di libertà dal rischio’». Alcuni governi stanno cercando di fare analisi a tappeto per individuare tra la popolazione gli anticorpi contro il covid per avere un "passaporto di immunità". Per ora però non si può parlare di certezze scientifiche.«Molti degli studi hanno mostrato che le persone che sono guarite dall’infezione hanno gli anticorpi per il virus», continua l'Oms, «Tuttavia alcuni di questi hanno livelli estremamente bassi di anticorpi neutralizzanti nel sangue».