Coronavirus, la ricercatrice: «Così la lattoferrina aiuta a combattere il virus». L'integratore a ruba nelle farmacie. Burioni: «Non è utile»

La lattoferrina potrebbe essere un rimedio efficace contro il covid. Uno studio condotto da Elena Campione, dermatologa e ricercatrice dell’Università Tor Vergata spiega come la molecola abbia effetti significativi sulla malattia e possa aiutare nella guarigione.

A riportare i risultati della ricerca è La Repubblica che parla di un tutto esaurito nelle farmacie della Capitale. Va specificato che lo studio ha dato soddisfacenti risultati su pazienti asintomatici o con sintomi lievi, mentre non è stata fatta per ora alcuna sperimentazione sui pazienti più gravi. La lattofferrina stimolerebbe il sistema immunitario, aiutando l'organismo nella risposta contro il virus.

Lo studio è stato condotto analizzando la malattia nei bambini, fascia meno colpita dalla malattia, presumibilmente perché hanno un sistema immunitario dotato di una proteina che fa parte dell’immunità naturale che è la lattoferina. La lattoferrina è una sostanza che il bambino eredita già nell’allattamento dalla mamma e che renderebbe quindi naturalmente il suo sistema immunitario più reattivo alla risposta contro la malattia. «I bambini – ha dichiarato la dottoressa Campione al Tg3 lo scorso luglio – hanno un sistema immunitario dotato di una proteina che fa parte dell’immunità naturale che è la lattoferrina. Una sostanza che il bambino eredita già nell’allattamento dalla mamma». Elena Campione ha comunque sempre ribadito che per sconfiggere il coronavirus è necessario il vaccino.

Burioni gela l'entusiasmo: «Ricevo molte richieste in merito, per cui rispondo collettivamente a tutti. Non esiste nessuna evidenza clinica che indichi l'utilità della lattoferrina nel prevenire o curare Covid-19». Così su Facebook il virologo dell'Università S.Raffaele di Milano, Roberto Burioni.

