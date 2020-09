Coronavirus, ecco perché l'Italia è ancora salva dalla seconda ondata rispetto al resto d'Europa

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 13:54

Ilstae in alcuni paesi sono tornati i. Francia, Spagna, Regno Unito hanno indetto nuove zone rosse, stabilito chiusure e restrizioni. Per ora l'Italia sembra stia gestendo al meglio la seconda ondata del virus e molti si chiedono come mai i contagi che ci sono nel resto dell'Europa non ci siano anche nel Belpaese.Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Italia è al 14esimo posto nella lista dei paesi europei per numero di casi ogni 100mila persone nelle ultime due settimane. Il dato è ancora piuttosto buono, la crescita dei contagi si attesta sui 1.500 2.000 giornalieri, senza i picchi esponenziali registrati nei paesi limitrofi.Secondo un'analisi condotta dal Telegraph l'Italia sarebbe ancora lontana dal dramma di una seconda ondata, prima di tutto per il. Nel nostro paese la mascherina è rimasto un dispositivo obbligatorio in molte occasione e in tutti gli ambienti chiusi, cosa che non è avvenuta invece negli altri paesi. L'Italia, inoltre, è stato uno dei paesi che ha fatto il maggior numeri di, come ha precisato il virologo Crisanti, inoltre ha mantenuto il periodo di quarantena obbligatoria a 14 giorni, anziché ridurlo a 7.Sono tutti fattori che hanno aiutato a limitare i contagi, sebbene il numero sia in aumento ormai da giorni. Un altro elemento che potrebbe aver fatto la differenza è inoltre. L'Italia è stato il primo paese europeo a fronteggiare con numeri e scene drammatiche la pandemia e questo ha generato molta paura tra la popolazione che ha probabilmente un atteggiamento più cauto.L'elogio al modello italiano è arrivato anche dall'Oms, che continua ad invitare alla prudenza e ha ricordato che le rigide restrizioni delitaliano, durate decisamente più a lungo rispetto a quelle dei cugini europei, potrebbero essere un ulteriore fattore che porta il nostro paese a questo dato positivo, per ora.