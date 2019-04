La barba nasconde più batteri del pelo dei cani: lo studio choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Hipster e tutte le donne che subiscono il loro fascino non dormiranno più sonni tranquilli. Sembra che nellairrinunciabile per alcuni uomini e divi di Hollywood, si nascondano quantità "significativamente più elevate" di batteri rispetto al pelo dei cani. Lo suggerisce uno studio pubblicato dallasulla rivista 'European Radiology'.ottenuti dalla barba di 18 uomini con quelli di 30 cani, tra cui border collie, bassotti e pastori tedeschi. «Sulla base dei nostri risultati, il manto canino può essere considerato 'pulito' rispetto alla barba maschile», hanno osservato i ricercatori.rispetto alla pelliccia del collo dei cani e questi microbi sono peraltro significativamente più patogeni per gli esseri umani, secondo lo studio. Gli autori hanno riconosciuto però le limitazioni della loro indagine, inclusa la dimensione del campione. In più - propongono - ricerche simili dovrebbero essere più estese ed eseguite anche su campioni di capelli di donne, perché potrebbero trasportare altrettanti batteri.