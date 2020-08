Allarme giovani: cinque ricoverati in gravi in Puglia

Ilinizia a colpire seriamente anche i ragazzi. Cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono infatti ricoverati negli ospedali pugliesi in «condizioni severe» nei reparti di Malattie infettive dopo aver contratto il. Lo conferma il professore Pierluigi, capo della task force per l'emergenzain. «I pazienti - spiega - hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero».Il dato conferma che anche